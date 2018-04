Curata per la depressione invece aveva un tumore al cervello: l’incredibile storia di una famosa attrice

”Sei depressa.” Invece aveva un tumore al cervello

L’incredibile storia di Kate Walsh, la dottoressa Addison Montgomery in ‘Grey’s Anatomy’, ha inizio quando ha cominciato ad accusare una stanchezza immotivata e un forte disequilibrio nel suo fisico.

L’attrice si rivolse quindi al suo neurologo, il quale però pensava che la donna fosse semplicemente depressa. Alla richiesta dell’attrice di sottoporsi ad una risonanza magnetica, il medico le rispose: “E perché vuoi farla? Cosa pensi di trovare? Sei un’attrice, hai 40 anni, non lavori”.

Quindi le prescrisse degli antidepressivi.

L’esame, in seguito condotto dall’attrice statunitense, rivelò invece la presenza di un tumore al cervello.

Tutto ebbe inizio nel 2015; una battaglia contro un meningioma che forse non le sarebbe stato mai diagnosticato se non fosse stato per la sua perseveranza.

“Con tutto il rispetto, sono già seguita da un professionista per quanto riguarda la mia salute mentale. Credo che prima di assumere un’alta dose di antidepressivi, dovrei fare una risonanza magnetica”.

Dopo questa brutta esperienza, Kate Walsh vuole mandare un messaggio a tutte le donne:

“Voglio incoraggiare le donne a fidarsi del proprio istinto. Se non ottengono ciò di cui hanno bisogno da un dottore, è meglio che si rivolgano ad un altro. La mia dottoressa mi ha ripreso per non averglielo detto subito: ‘Avresti dovuto chiamarmi! Ti avrei fatto fare immediatamente una risonanza magnetica’. Non ci avevo pensato, forse perché avevo un tumore al cervello e non riuscivo a pensare lucidamente. Dovete fidarvi di voi stessi“.

