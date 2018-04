Dj ha un malore e muore in discoteca: “ciao campione, fai ballare tutti lassù”

I messaggi di cordoglio sui social

Sono centinaia i messaggi di cordoglio, molti dei quali postati sui social, per la morte di Alessandro Maugeri, un noto dj deceduto all’improvviso durante una festa di compleanno in discoteca. Alessandro, 26 anni, era molto conosciuto nella provincia di Catania: viveva a Paternò ed era spesso presente in discoteca in veste di dj ed animatore delle serate. Proprio nel suo ambiente lavorativo è avvenuto il dramma: quell’improvviso malore, e poi la morte, senza che nessuno potesse far nulla per salvarlo. E’ scomparso così, il giovane, davanti al pubblico che amava e che a sua volta lo apprezzava ballando sulle note dei pezzi da lui mixati.

“Fino a ieri pomeriggio – si legge sui social network dove in tantissimi lo stanno salutando increduli – ci siamo salutati al solito nostro, con le battutine e ora a pensare che sei andato tra gli angeli in cielo mi lascia senza parole. RIP”. C’è chi parla della sua scomparsa, avvenuta in un locale di Biancavilla, nel catanese, “assurda. Ti ho visto crescere. Sei sempre stato un ragazzo affettuso e allegro. RIP. Ora animerai il paradiso con la tua allegria e spontaneità”. E’ unanime il coro di saluto al “campione” dei locali della provincia di Catania: “ci mancherai tantissimo fai ballare e cantare tutti lassù con il tuo sorriso unico e speciale, riposa in pace ale“. Non è chiaro al momento quale sia la causa del malore che ha stroncato la vita di Alessandro Maugeri, sarà compito dei medici accertarlo.

Daniele Orlandi