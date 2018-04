Incidente in A21, Mira muore a soli 19 anni

Un’altra giovane vita spezzata per sempre. Le strade italiane tornano a macchiarsi di sangue: l’ultima vittima è Mira El Arsaoui, 19 anni, deceduta in seguito ad un violento tamponamento che si è verificato ieri mattina sulla A21, nel tratto da Asti Est ad Asti Ovest, in direzione Torino, poco prima delle 8.

Nel terribile incidente è rimasta coinvolta anche la vettura su cui si trovava Mira, che frequentava il liceo di Scienze umanistiche Racchetti di Crema e quest’anno avrebbe affrontato l’esame di Maturità. Sull’auto, una Ford Fiesta, si trovavano anche un’amica della 19enne e due parenti.

Nel tamponamento ferita anche un’altra donna

Per cause ancora da chiarire, l’auto ha tamponato un furgone Ford Transit, condotto da un uomo di Milano. Alla base sembra esserci un colpo di sonno dell’autista. L’impatto è stato molto violento: quando i soccorritori sono giunti sul luogo del disastro si sono subito resi conto che due delle quattro donne si trovavano in condizioni molto gravi.

Mira El Arsaoui è stata trasportata subito verso l’ospedale più vicino, ma è morta durante il viaggio. L’altra donna è stata trasportata a Torino con l’eliambulanza. Il traffico sull’arteria è stato sospeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti, la polizia stradale di San Michele e il 118, con l’ausilio dell’elisoccorso.