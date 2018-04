Salvini ostaggio di Berlusconi? Lo spiega un insider

Salvini ostaggio di Berlusconi

Gigi Moncalvo, ex direttore del giornale “Padania”, racconta di come Salvini non possa allontanarsi da Berlusconi a causa delle fidejussioni.

L’ex direttore esordisce col dire che, quando era alla dirigenza del giornale dei padani, chiese il licenziamento di Matteo Salvini “perché falsificava i fogli di presenza. Vale a dire che non si presentava al lavoro, ma firmava ugualmente la presenza”.

Parlando della possibilità di Salvini di “staccarsi” da Berlusconi, Moncalvo dichiara: “Non può farlo neanche se lo volesse. E lo avrebbe potuto fare dopo le consultazioni al Quirinale, dopo la pantomima di Berlusconi al suo fianco. Però non può liberarsene.”

D: “Perché vuole essere il leader di tutto il centrodestra?”

R: “No, perché sono vincolati da un vecchio contratto”.

D: “Un contratto? Spieghi.”

R: “Siamo nel 2000. Alla vigilia delle elezioni. Berlusconi capisce che senza la Lega di Bossi perderebbe ancora, come nel 1996. Allora decide di perdonarlo, anche se non si fida più di lui”.

D: “E allora cosa fa?”

R: “Porta Bossi da un notaio in via Abbondio Sangiorgio a Milano. E fa mettere nero su bianco un accordo a tempo indeterminato”.

D: “Che prevede cosa?”

R: “Che Berlusconi rinuncerà a tutte le cause civile fatte negli anni alla Lega, quando lo insultavano con cose tipo “mafioso” o “piduista”. Borghezio girava con un documento, evidentemente falso, della polizia cantonale del Ticino, nel quale si diceva che Berlusconi fosse un trafficante di droga. Secondo: appianare i tanti debiti della Lega, soprattutto quello per la sede di via Bellerio”.

Moncalvo parla anche di una fidejussione di 2 miliardi a favore della della Lega Nord dalla Banca di Roma.

D: “Torniamo all’accordo.”

R: “Sì, una volta firmato arriva il risvolto comico: Natale del 2000, Berlusconi con famiglia invita ad Arcore Bossi con famiglia. Perché? Per fare un giuramento solenne tra le due famiglie. Una sorta di rito per sancire l’accordo raggiunto. Me lo raccontò Bossi”.

D: “Ma poi Salvini lo ha un po’ cambiato quel marchio…”

R: “Non c’entra. Se vuole usare Alberto da Giussano deve rispettare quel contratto. Altrimenti è plagio, punto. E comunque è noto che negli ultimi giorni sono accadute delle cose importanti che rinsaldano l’asse tra Berlusconi e Salvini”.

D: “Quali?”

R: “Due giorni fa la Rai annuncia che la prossima conduttrice del programma di Antonella Clerici, La prova del cuoco, sarà la fidanzata di Matteo Salvini, Elisa Isoardi. Per me questo non è un fatto di poco conto».

Mario Barba