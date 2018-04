Stanco di vivere, scienziato di 104 anni vuole ricorrere all’eutanasia

Il suo nome è David Goodall, abita in Australia, è uno scienziato e ha deciso di ricorrere all’eutanasia. L’uomo, perfettamente in salute, ha ben 104 anni ed è pronto a morire. Non è allo stato finale di nessuna malattia, non soffre di alcun disturbo, ma David è pronto ormai da tempo e ha deciso di dirigersi in Svizzera e praticare il suicidio assistito.

Per l’uomo, la vita è diventata insostenibile

In Australia, non è infatti possibile il suicidio assistito, vietato per legge. Il 4 aprile, l’uomo ha rilasciato un’intervista alla rete Abc: «Sono molto dispiaciuto di aver raggiunto quest’età. Non sono felice. Voglio morire. Non è particolarmente triste. È triste sentirsi il peso dell’età».

La sua decisione ha fatto riaprire il dibattito sull’eutanasia in Australia. I legali di Goodall hanno già preso un appuntamento con un’agenzia che si occupa di queste pratiche. La sede è a Basilea, in Svizzera.

L’uomo andrà in Svizzera per procedere al suicidio assistito

In Australia, infatti, sarà possibile ricorrere al suicidio assistito solo dal giugno del 2019: comunque, l’uomo non sarebbe rientrato nei requisiti richiesti. Infatti, tale “aiuto” verrà dato solo a chi ha un’aspettativa di vita inferiore ai sei mesi.

Goodall si dice pronto a congedarsi da questa vita, senza alcun rimpianto.

Fonte foto: Abc