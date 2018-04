Studentessa indossa un abito cinese per il ballo di fine anno: pioggia di critiche sul web

Una studentessa è stata travolta dalle polemiche per la sua scelta di indossare un abito in stile cinese al suo ballo di fine anno.

Keziah Daum, che vive nello stato dello Utah, ha pubblicato su Twitter una serie di foto di se stessa insieme ai suoi amici mentre andava al ballo di fine anno.

Ma la sua decisione di indossare un qipao – un vestito tradizionale cinese risalente al 17 ° secolo – ha scatenato la reazione di molte persone, che hanno fortemente criticato sul web la scelta di Keziah.

Il post è diventato virale dopo che un altro utente, Jeremy Lam, lo ha ritwittato con la didascalia “La mia cultura NON è il tuo maledetto vestito da ballo”.

In una serie di successivi tweet, l’utente ha spiegato che l’abito rappresentava “le barriere estreme che le persone emarginate all’interno della cultura (cinese) hanno dovuto superare”.

Ma molti si schierano con Keziah

“E’ semplicemente soggetto al consumismo americano per soddisfare un pubblico bianco, è parallelo all’ideologia coloniale”, ha aggiunto Jeremy.

L’abito di Keziah ha creato subito una forte discussione su Twitter.

Molti utenti hanno preso le difese della giovane, sostenendo che la sua scelta di indossarlo andava considerato come un atto di ammirazione per la cultura.

“È solo un vestito, è un bell’abito, un bel design, sta mostrando rispetto, non lo diffama”, si legge in un tweet. “Sono asiatico e non sono insultato in alcun modo. Sei bellissima” ha twittato un altro utente.