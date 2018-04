Viene “assalito” da un fantasma dentro un vecchio cimitero – VIDEO

Un istruttore di fitness ha affermato di essere stato attaccato da un “fantasma” mentre esplorava un cimitero del 1200 che ha la fama di essere “infestato”.

Tony Ferguson dice di aver catturato il momento in cui uno spirito gli è “volato addosso” mentre vagava per il cimitero della chiesa di St Mary a Eling, nel Berkshire.

Il filmato del 33enne sembra mostrare una sorta di nebbia bianca che si dirige verso la telecamera. Secondo Tony era a tutti gli effetti un “fantasma”.

Il signor Ferguson, personal trainer e investigatore del paranormale, ha detto che ha deciso di recarsi presso il cimitero in seguito a segnalazioni di una “presenza negativa” percepita dai visitatori mentre si prendevano cura delle tombe dei loro cari.

Ha detto dopo aver visto il suo video al rallentatore che credeva che lo spirito fosse una specie di “controllore” che cercava di dissuadere le persone dal visitare il cimitero.

“I parenti dei defunti mi hanno spinto a indagare”

Tony, che è originario di Southampton, ha aggiunto di essersi sentito “non voluto” non appena ha messo piede nel cimitero e ha affermato che il suo filmato poteva essere considerato come una “prova” del fastidio manifestato dal fantasma.

“Di solito non indago sui cimiteri. Non credo siano stregati solo perché le persone sono sepolte lì – ha detto il 33enne – Ma alcune persone si sono messe in contatto per dirmi che erano preoccupati per i loro cari che sono sepolti lì. Ogni volta che andavano potevano sentire questa presenza negativa e li rendeva molto a disagio”.

“Quando ho guardato il filmato e ho visto lo spirito volare su di me, è stato davvero strano – ha aggiunto Tony – Ti chiedi sempre se è solo qualcosa nell’aria o la tua mente che ti gioca brutti scherzi ma di fronte alle prove visive c’è poco da discutere”.