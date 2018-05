Alfie, l’inganno dell’ospedale: “Presto lo portate a casa” : poi l’infermiera gli ha dato i farmaci mortali di nascosto

“Presto potrete portarlo a casa”

Un. Ecco come è morto Alfie Evans, il bambino che ha scosso il mondo con la sua voglia di vivere.Laun bambino gravemente ammalato, dei genitori che vogliono portarlo via dall’ospedale Alder Hey per curarlo altrove, un giudice che glielo impedisce e poi sancisce che “Alfie deve morire”. Nonostante respiri da solo, nonostante riesca a sopravvivere 36 ore senza essere idratato e nutrito, deve morire.Ma la

I genitori interrompono i contatti con la stampa: sembra abbiano trovato un accordo con l’ospedale. Ma era un inganno: probabilmente l’ospedale, per far cessare gli scandali e i rumors della stampa, ha finto di accondiscendere coi genitori che volevano portare Alfie a casa (come era stato loro concesso dal giudice).

“Due ore prima di morire la saturazione dell’ossigeno era a 98 e i battiti di Alfie erano a 160, tanto che Thomas era convinto che lo avrebbero lasciato andare presto a casa” si legge sui quotidiani. Alfie sembrava in buona forma. Venerdì pomeriggio l’ospedale aveva parlato con Tom Evans, padre di Alfie, concedendogli di far tornare il piccolo a casa.

I 4 farmaci

Venerdì Thomas uscì un attimo dalla stanza, lasciando Kate (la giovane moglie e madre di Alfie) in dormiveglia ed un altro familiare in stanza. Improvvisamente un’infermiera è entrata e ha detto che avrebbe dato 4 farmaci (sconosciuti) ad Alfie “per curarlo”. Mezz’ora dopo la somministrazione, la saturazione del piccolo è scesa a 15. Due ore dopo Alfie è morto.



Rimane una enorme ferita e un quesito: posto che quella di Alfie non era accanimento terapeutico (infatti non dovevano essere somministrati farmaci e neppure trattamenti invasivi, il bambino doveva semplicemente essere nutrito ed idratato) come si è permesso un giudice di negare ai genitori come gestire la malattia del figlio? E di portarglielo via con l’inganno?