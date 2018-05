Concerto del Primo Maggio, gli artisti a Piazza San Giovanni (e non solo)

Concerto del Primo Maggio: ecco gli artisti presenti

Come ogni primo maggio, in tutto il mondo ricorre la ‘Festa del lavoro”, che in Italia viene celebrata con il classico concerto organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL in piazza San Giovanni.

Nel corso della 28esima edizione del concerto, verranno adottate misure di sicurezza mai viste prima: chiusura di diverse strade che portano alla piazza e l’utilizzo del metal detector all’entrata della stessa.

La diretta dell’evento sarà visionabile su RaiTre o in streaming sull pagina Facebook di Radio Due; mentre la conduzione è affidata ad Ambra Angiolini e Lodo Guenzi.

Il concerto inizierà alle 15 e continuerà fino a questa sera.

Ecco la lista dei principali artisti che si esibiranno:

– Gianna Nannini

– Fatboy Slim

– Max Gazzè & Form

– Carmen Consoli

– Ermal Meta

– Lo Stato Sociale

– Ultimo

– Le Vibrazioni

– Achille Lauro e Boss Doms

Oltre al “concertone” di Roma, sono previsti altri concerti in tutta Italia.

A Napoli, ad esempio, dall’anno scorso, si svolge un concerto in Piazza Dante, dove si esibiscono gli artisti principali del Sud Italia. Nel 2017 avevano partecipato artisti del calibro di: Eugenio Bennato, Jovine, i 99 posse e artisti del Mali e del Sud Europa.

A Milano, invece, si festeggia a “La Cordata”, nel giardino di Via Zumbini, dove artisti meno importanti si trovano però a cantare in un’interessante cornice. Il “Concerto in Barona”, così chiamato, è un evento gratuito a cura di Bonaventura Music Club in collaborazione con Municipio 6 del Comune di Milano e Comitato Villaggio Barona.

Ancora nulla di ufficiale, invece, per quanto riguarda il concerto del primo maggio a Taranto.

Mario Barba