Massimo Boldi sulle “corna” della compagna: “ Loredana? Il suo tradimento una liberazione”

aveva pubblicamente espresso la sua amarezza nei confronti della sua compagna Loredana De Nardis che lo ha tradito con un suo amico. La relazione clandestina è stata svelata da alcune foto pubblicate da Roberto D’Agostino. Il celebre attore comico è stato raccontato dal giornalista e amico Roberto Alessi.

Loredana De Nardis e l’incontro con Massimo Boldi

Ma torniamo indietro, e cioè al momento in cui i due si sono conosciuti. Massimo Boldi stava vivendo un momento straziante in seguito alla morte dell’adorata moglie Mari. Dopo più di 30 anni insieme, e tre figlie, la donna aveva scoperto di avere un tumore che le cure nono sono riuscite a vincere. Massimo Boldi sembrava non riprendersi da quel lutto, e tutti temevano il peggio, quando nella sua vita è arrivata Loredana ai tempi sposata e con una figlia adolescente. Erano trascorsi appena sei mesi dalla morte della moglie e Massimo Boldi temeva non solo le malelingue ma soprattutto che le figlie non fossero pronte ad accettare che il padre avesse una nuova compagna. Roberto Aless racconta a Libero Quotidiano che Boldi gli chiese consiglio e che lui gli disse di buttarsi e che le sue figlie, prima o poi, avrebbero capito.

Massimo Boldi e Loredana De Nardis: quando l’amore è sbagliato

Oggi i due sono lontani e non somigliano affatto ai protagonisti di quella favola che Massimo Boldi aveva vissuto come un dono dopo la perdita della sua consorte. Loredana De Nardis è stata beccata con un uomo che, ad occhio e croce, ha la stessa età di Massimo Boldi. La donna, adesso 43enne, era la compagna di Boldi da ben 14 anni e grazie a lui era riuscita anche ad apparire in 10 pellicole. A quanto pare, però, non tutto il male viene per nuocere e da certe confessioni fatte dallo stesso Boldi si capisce che la perfezione del suo rapporto con Loredana era soltanto una facciata. «Sai, fingevo di credere nella nostra storia, andavo avanti, ma ormai erano mesi che non dormivamo più insieme». E Massimo Boldi ha confessato all’amico che Loredana non dormiva più con lui e che lui aveva ripreso ad andare con altre, sospettando già da tempo di un tradimento infine svelato. Tradimento che gli permette di chiudere una relazione che ormai stava in piedi sul nulla. L’ammissione definitiva, che Boldi ha fatto ad Alessi, è arrivata sì con 14 anni di ritardo ma ammette quanto importante sia stato sapere delle corna: «Sì, meglio, è stata una liberazione». In ultimo, sono arrivate anche le dichiarazioni della De Nardis che afferma di non averlo tradito perché tra loro è finita già da tre anni…

Maria Mento