110 e lode e bacio accademico: la bella storia di Giulia, ragazza con la sindrome di Down

Il suo nome è Giulia Sauro. A breve, spegnerà 34 candeline sulla torta, ma non è questa la notizia sensazionale, che merita di essere festeggiata da tutti. Giulia Sauro è la prima ragazza con la sindrome di down che riesce a conseguire la laurea in Scienze Politiche all’università Orientale di Napoli.

La terza persona in Italia con la sindrome di down a laurearsi

Il risultato della sua tesi? 110 e lode con bacio accademico.

Questa meravigliosa studentessa ha raggiunto il traguardo con sudore e studio, tante ore di studio, ammette lei stessa. NapoliToday ha riportato la notizia secondo la quale la ragazza sarebbe stata ricevuta a Palazzo Santa Lucia da Vincenzo De Luca, attualmente il governatore della Campania.

Così si è espresso De Luca in merito al suo incontro con la Sauro: «Giulia è una ragazza straordinaria. È stato bellissimo incontrarla oggi insieme ai suoi genitori. Lei è un esempio di intelligenza, forza di volontà e coraggio».

Un esempio di forza, dolcezza e umiltà

Anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, si era diretto all’Università per congratularsi di persona con Giulia. È il terzo caso di persona affetta dalla sindrome di down a laurearsi in Italia.

Un traguardo importante!