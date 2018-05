Massimo, sfollato del terremoto, si getta dalla finestra. La moglie: “Il sisma ha contribuito”

Tragedia nella tragedia, sfollato suicida

Una tragedia nella tragedia del terremoto. Così possiamo definire la morte di Massimo Dell’Orso, 56 anni, un terremotato di Castelsantangelo sul Nera, a Macerata. Coinvolto nel sisma del 2016, aveva perso i 3 B&B dove lavorava e si era trasferito in un appartamento di Alba Adriatica, sulla costa abruzzese. Domenica notte si è gettato dalla finestra del terzo piano: ogni soccorso è stato inutile.

La moglie ha sentito un sordo tonfo, preoccupata è andata a vedere ed ha visto il corpo del marito a terra: si era lanciato dal balcone del terzo piano. Subito ha chiamato i soccorsi ma purtroppo non sono serviti a nulla: al loro arrivo Massimo era già morto.

La moglie Stefania, distrutta dal dolore, è sicura che “il sisma abbia contributo” al suicido del suo Massimo. “La sua angoscia era legata ad uno stato fisico, aveva problemi a ginocchia e schiena, poi che il terremoto abbia contributo non c’è dubbio” dice la moglie Stefania S.

Amato da tutti, amico e custode degli animali selvatici

Massimo era un uomo benvoluto da tutti, ed era molto conosciuto nel suo paese: gestiva delle strutture ricettive fra cui tre piccoli B&B che non erano accessibili dopo il sisma. Massimo curava i suoi animali nel paco dei Sibillini a Castelsantangelo sul Nera, prima che un terremoto mettesse fine a tutto. Attendva da anni alla delocalizzazione.

“È un dramma nel dramma, la nostra comunità è sconvolta dal dolore, non ci sono parole. Esprimo a nome di tutti la vicinanza e il cordoglio alla moglie. Massimo curava per il parco il centro di recupero per animali selvatici, era un appassionato della fauna e amanti dei nostri luoghi. Stava attendendo la delocalizzazione del suo bed e breakfast” ha sostenuto il sindaco della città, Mauro Falcucci.

“Ti vogliamo bene Massimo, tanto. E ci scusiamo con te per non essere stati in grado di aiutarti. Le lacrime scorrono mentre scriviamo, in ognuna c’è un ricordo, un’emozione e un’immagine di te bellissima” ha scritto la pagina Fb Un Aiuto concreto per i Sibillini.