“Ridatemi Carlos”, l’appello di una disperata Nina Moric

L’appello di Nina Moric: “Ridatemi Carlos”

Non è un periodo semplice per la modella croata Nina Moric, in questi giorni al centro delle notizie di gossip per il comportamento del fidanzato Luigi Favoloso all’interno della casa del Grande Fratello. Ma il problema più pressante al momento è la salute del figlio Carlos Corona, da 3 anni dato in affidamento alla madre di Fabrizio. Intervistata dal settimanale ‘Chi’, infatti, Nina denuncia la sofferenza del figlio: “Mio figlio Carlos Maria non sta bene, ha bisogno di sua madre. Da quando ci hanno separati, sono passati ormai tre anni, Carlos ha chiuso con l’affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più. Il distacco da me è stato il più grande dolore della sua vita. E anche della mia”.

La Moric ritiene che la decisione del tribunale sia stata sbagliata ed ora chiede pubblicamente che la distanza tra lei ed il figlio venga annullata, magari con un cambio di rotta da parte di Gabriella Corona: “L’atrocità di quello che mi stanno facendo non ha limiti, e io non smetterò mai di combattere per mio figlio perché sono sua madre e lo amo più della mia vita, voglio solo che torni a casa sua. Questo massacro deve finire, c’è un bambino che soffre per colpa di un sistema che ha fatto i calcoli sbagliati. Non porto rancore verso Gabriella Corona, ma come fa una madre a fare la guerra a un’altra madre?”.

Nina Moric parla del fidanzato e delle voci sulla love story con il personal trainer

L’avvicinamento di Favoloso a Patrizia Bonetti ha dato più di un dispiacere alla Moric, le ha dato la conferma che la decisione di partecipare al programma fosse un modo per allontanarsi dal rapporto. Sin dalla decisione di entrare nella casa del Grande Fratello la modella era riluttante: “Non ero d’accordo. Se dici d’amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il libero arbitrio”. Quando le viene chiesto da ‘Chi’ se sono vere le voci della liason con il personal trainer, Nina risponde con fermezza: “Il Signor @nathanpersonaltrainer è il mio personal trainer da anni come quello di Luigi Mario Favoloso e le foto ci ritraggono dopo l’allenamento in palestra, in attesa di prendere il taxi. È forse peccato prendersi cura di se stessi? Ciò detto, ogni informazione distorta sul mio rapporto professione con il mio personal trainer verrà perseguita legalmente dal mio avvocato”