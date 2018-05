Schianto violentissimo tra un’auto e un furgone. Due morti e un ferito grave

Un incidente gravissimo, quello che si è verificato questo pomeriggio poco prima delle 15 e che ha causato la morte di due persone. Lo schianto è avvenuto sulla via Lodovica a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca.

A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, mentre un’altra persona si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni. Il tutto è accaduto verso le 3 di pomeriggio, nei pressi di alcune rampe a senso unico. Stando a quanto riferito dai media locali, l’uomo e la donna viaggiavano a bordo di una Fiat Panda di colore rosso.

Impatto fatale ad un uomo e una donna

Per cause ancora da chiarire, l’utilitaria avrebbe cominciato a sbandare, urtando un’altra auto (i cui passeggeri sono rimasti fortunatamente illesi, ndr) e schiantandosi successivamente contro un furgone Opel che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto tra i due mezzi è stato estremamente violento: per i due non c’è stato nulla da fare. Inutile anche il tentativo dei sanitari del 118, subito accorsi sul luogo del disastro con ambulanze e auto medica.

Il conducente del furgone è rimasto seriamente ferito in seguito allo scontro ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca. Le forze dell’ordine hanno chiuso un tratto della Lodovica, arteria che collega Lucca alla Garfagnana.