Selvaggia Lucarelli, in soccorso di Fico, si scaglia contro le Iene: “Vergogna”

A seguito del servizio de ‘Le Iene’ sulla presunta mancanza di contratto con una signora dichiaratasi la colf di Roberto Fico, Selvaggia Lucarelli si caglia contro il programma Mediaset.

“La compagna di Roberto Fico (Yvonne De Rosa, n.d.r.) è malata di una malattia che a Le Iene purtroppo conoscono, è in cura“.

Con queste parole si scaglia Selvaggia Lucarelli su Twitter, la quale continua: “Il rapporto tra lei e l’amica/collaboratrice che la sta anche aiutando in un momento complicato, andava risolto con la compagna di Fico, visto che la casa è sua. Ma forse era impopolare”.

La domanda senza risposta

La Lucarelli, sempre in quel tweet, ha specificato: “Ho chiesto all’autore del servizio de Le Iene Antonino Monteleone se mostra il contratto della sua colf (che ha). Mi ha risposto che non parla con me e che devo chiamare l’ufficio stampa Mediaset. Ma come, Le Iene che non rispondono alle domande?”.

Il caso della colf di Roberto Fico è saltato fuori in un momento di grande perdita di popolarità del Movimento 5 Stelle, il quale ora si deve scontrare con il cambio di rotta intrapreso a seguito della “vittoria” alle elezioni.

Mario Barba