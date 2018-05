Si schianta col suo scooter e finisce fuori strada: Fabio muore a soli 17 anni

Lo schianto nel fossato: muore a 17 anni

Tragedia all’Isola d’Elba: un ragazzo di soli 17 anni, Fabio Bardelloni, è morto in un incidente in scooter. Il giovane di Marciana, Livorno, è morto il 1 maggio dopo essere finito fuoristrada col suo scooter in località Carpani, vicino a Portoferraio. Il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo e quindi si sarebbe schiantato in un fosso vicino alla provinciale che porta a Procchio. Purtroppo l’incidente è stato molto violento: quando sono stati chiamati i soccorsi, il giovane è morto.

Tornava da casa della fidanzata

Secondo le prime informazioni, il ragazzo era appena uscito dalla casa della fidanzata e stava per fare ritorno a casa. Allo stop di Valle di Lazzaro ha svoltato a destra, per andare verso Procchio, ed è finito nel fosso a lato della provinciale.

I carabinieri stanno indagando sull’incidente, e stanno cercando dei testimoni che possano confermare che la dinamica dell’incidente si è svolta in questo modo. Infatti nessuno, sembra, ha assistito allo schianto, ma i carabinieri vogliono essere sicuri che l’incidente non sia stato causato dalla responsabilità di altri veicoli. Lutto, intanto, nel mondo del calcio a 5: Fabio giocava nell’Elba ’97, squadra per gli under 19. Grande cordoglio anche da parte della Lega Nazionale Dilettanti Toscana.

Il ragazzo viveva a Procchio con i genitori e la sorella più grande.