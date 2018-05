Boldi tradito a sua insaputa? Spunta un retroscena

Boldi tradito? Secondo Silvestroni no

Da qualche giorno la querelle tra Massimo Boldi e l’ormai ex compagna Loredana De Nardis occupa le pagine di tutti i quotidiani di gossip. Qualche giorno fa, infatti, sono uscite le foto della donna in compagnia di un altro uomo, Mario Silvestroni, ed il comico ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dal tradimento della compagna. Intervistata sul presunto tradimento, l’ex compagna di Boldi ha negato, sostenendo che il loro rapporto era finito da tempo e che mancava solo l’ufficializzazione.

A sostenere la versione di Loredana ci ha pensato oggi il suo nuovo compagno, il quale ha anche aggiunto che a suo avviso Boldi facesse seguire l’ex fidanzata da investigatori privati: “Ritengo che Loredana fosse seguita da investigatori privati o in qualche modo spiata e che le foto non siano state scattate per caso”.

Nessun tradimento, solo il culmine di una relazione naufragata

Resta da comprendere il perché, se la relazione era davvero conclusa, il comico milanese parli di tradimento. Secondo quanto riportato da ‘Today‘, Silvestroni è convinto che Boldi volesse scoprire con chi si vedeva Loredana e che per questo la facesse seguire. Quindi racconta di quanto accaduto il 27 aprile, quando Boldi sostiene di averli colti in flagrante grazie alla soffiata di un amico: “Lui dice che successivamente, il 27 aprile, un amico ha visto Loredana salire sul treno e lui ha capito che stava venendo a Grosseto da me, allora si è messo in macchina per coglierci insieme all’arrivo del treno. Ma mi chiedo come abbia fatto a percorrere 182 chilometri più in fretta di un Frecciabianca, per giunta radunando quattro bodyguard”.

Solo gelosia? Secondo Silvestroni si, infatti parlando del presunto tradimento dice: “Mi chiedo solo come si faccia a parlare di tradimento se lui concorda sul fatto che il 18 si erano lasciati definitivamente. Le nostre foto sono state scattate il 21, dov’è il tradimento?”.