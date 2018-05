Cadavere in un bagno di un centro commerciale: è mistero

Il corpo di un uomo è stato ritrovato nel bagno delle donne di un centro commerciale in Canada. È stato un addetto alla manutenzione a fare la macabra scoperta, dopo essere stato richiamato al servizio per riparare un gabinetto.

Il mistero del cadavere ritrovato nel bagno

Per adesso, si pensa che l’uomo abbia avuto un incidente e che sia rimasto incastrato. Nessuno è soccorso in suo aiuto. Emma Poole, la portavoce della polizia di Calgary, ha affermato che l’uomo è andato in bagno, probabilmente da solo.

L’autopsia sul corpo per stabilire la causa della morte è stata eseguita martedì, ma ancora non si hanno dichiarazioni ufficiali: così riferisce il Washington Post.

La polizia ha per ora rivelato che nulla sulla scena indicava una morte sospetta. «Nonostante le circostanze in cui è stato ritrovato il cadavere, gli investigatori non sospettano un omicidio».

L’uomo potrebbe essere caduto dal condotto di ventilazione

Sembra che l’uomo fosse nel condotto di ventilazione, prima di restare bloccato e di finire nel bagno delle donne. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e non c’è nulla di accertato. La sua morte sembra un incidente, ma perché l’uomo si trovava lì? E che cosa faceva nel condotto di ventilazione dell’edificio?