Furgone e camion si scontrano, l’automobilista non può far nulla per evitarli. E’ tragedia

Furgone e camion si scontrano, l’automobilista non può far nulla per evitarli....

La collisione tra Camion e Furgone è fatale per il guidatore di un’auto

La dinamica dell’accaduto

Mai come nel caso di, operaio metalmeccanico di 52 anni, la sfortuna ha avuto un ruolo determinante nel suo destino. L’uomo si trovava a bordo della suaintento ad andare a lavoro e procedeva a velocità normale quando è stato improvvisamente travolto da due mezzi che sono entrati in collisione proprio davanti a lui. Questo drammatico fatto di cronaca si è verificato ieri mattina intorno alle 7 nei pressi di(Modena).

La ricostruzione della dinamica è stata fatta dai carabinieri e non ci sono dubbi su quanto accaduto: un furgone di medicinali si apprestava a superare uno stop ad un incrocio ed ha sporto il muso per vedere chi stava arrivando, in quel preciso momento un camion passava ad alta velocità ed è stato centrato in pieno. Dopo la collisione i due mezzi sono carambolati addosso alla Fiat Bravo guidata dall’operaio distruggendo totalmente il suo mezzo e catapultandolo all’interno di un fosso che delimita la strada provinciale.

Quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell’impatto per Francesco non c’era più niente da fare, l’uomo infatti era già privo di vita e gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stessa sorte anche per Massimo Belletti (53 anni), guidatore del furgone che è stato centrato in pieno dal camion.