Il GF15 e i siparietti hot “involontari”: a qualcuno la canotta sta troppo “stretta”

Mariana Falace e il piccante fuori programma

Sta succedendo di tutto al. Il reality show di Canale 5 ha già fatto registrare dei gossip di tutto rispetto, soprattutto per quanto riguarda il recentissimo addio tra Luigi Favoloso e Nina Moric. Adesso, però, a far parlare sono

Mariana Falace è la concorrente napoletana che sta muovendo i suoi primi passi come modella ma aspira a diventare attrice, in un prossimo futuro. Alla ragazza, dal fisico statuario, è bastato poco per farsi notare grazie alle sue forme e non ha mancato di mandare in visibilio- seppur involontariamente- tutti gli affezionati telespettatori del Grande Fratello. L’incidente piccante è avvenuto mentre la modella sedeva comodamente sul divano in mezzo a Lucia Bramieri e Luigi Mario Favoloso. Durante la chiacchierata tra i tre, avvenuta durante la diretta trasmessa ieri sera dal canale Mediaset Extra (intorno alle ore 22:00), alla ragazza si è spostata la canottiera, già di suo molto scollata. La ragazza è rimasta, così, con il seno sinistro scoperto a mostrare quasi per intero il capezzolo. Mariana Falace si è poi ricomposta, ma troppo tardi per sfuggire all’occhio indiscreto delle telecamere.

Le chiacchiere social sull’incidente hot di Mariana Falace

Sul web la discussione su quanto visto su Mediaset Extra si è subito infiammata. Ed ecco scatenarsi l’annoso dilemma, quando si parla di décolleté unitamente a mondo dello spettacolo: il seno di Mariana Falce è rifatto? C’è chi, sui social, scommetterebbe proprio di sì. Le forme della ragazza, che da quanto intuito non stava indossando alcun reggiseno, sembrerebbero essere troppo scultoree anche per la sua giovanissima età.

Maria Mento