Maurizio Costanzo e l’amore con Maria: “Ho solo un rimpianto…”

Maurizio Costanzo: “Vorrei aver incontrato Maria prima”

Sono parole d’amore quelle che il giornalista Mediaset Maurizio Costanzo rilascia al settimanale di gossip ‘Oggi’ in una recente intervista. Maurizio fa il bilancio della sua vita in vista di un traguardo importante, gli 80 anni, e rivela di avere un unico rimpianto nella vita: “Non aver conosciuto prima Maria De Filippi”. Continuando il suo pensiero il conduttore televisivo spiega ad ‘Oggi‘ di non avere dubbi sul fatto che Maria sia l’amore cercato per una vita intera: “Maria è sicuramente l’amore per me. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro”.

Progetti per il futuro

L’amore non è l’unica nota positiva della vita di Maurizio, anche la carriera gli ha riservato anni di soddisfazioni e successi. Il Maurizio Costanzo Show è stato un programma iconico nel panorama televisivo ed il nuovo format lanciato lo scorso anno ‘L’Intervista‘ vedrà presto luce sui palinsesti televisivi Mediaset a breve. Insomma nulla di cui lamentarsi guardando indietro, ma in futuro quali saranno i suoi progetti? Sicuramente continuerà a lavorare in televisione e lo farà quasi sicuramente sulle reti di Berlusconi, divenute da tempo la sua casa e quella della moglie.

La certezza di proseguire un cammino lungo decenni non viene scalfita nemmeno dalla possibilità di un ruolo dirigenziale alla Rai, quando gli chiedono se lascerebbe il suo lavoro per un posto da Direttore Artistico nella Tv pubblica, Costanzo risponde: “Ne sarei onorato, ma declinerei l’invito. Sarebbe per me una responsabilità troppo onerosa, troppo grossa”.