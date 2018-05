Schianto violentissimo sulla statale, Jessica perde la vita a 24 anni 

Tragico schianto a Pordenone

Tragedia sulla Pontebbana, a Pordenone. Una ragazza di soli 24 anni di Udine, Jessica Paganini, ha perso la vita nel terribile incidente di lunedì notte dove sono state ferite altre quattro persone.

Il fatto è avvenuto il 1 maggio sulla stradale Pontebbana, in provincia di Pordenone.

La ragazza stava viaggiando da sola e nello schianto è morta sul colpo. 4 persone che si trovavano nell’auto che ha impattato contro la sua sono ferite, in modo non grave, e sono state portate in ospedale a Pordenone per essere curate.

La ricostruzione

Erano le 22.30 del primo maggio, sulla statale 13 Pontebbana nel tratto di Via Aquileia. Jessica Paganini stava guidando la sua Ford Fiesta sulla statale. La giovane, originaria di Maniago e residente ad Udine, si è schiantata per cause ancora da chiarire contro una Opel Astra che portava un 41enne di Pordenone e tre giovani, un ragazzo di 18 anni e due di 17 anni che risiedono fra Cordenons e Pordenone. Lo schianto è stato estremamente violento e per la giovane Jessica c’è stato poco da fare. Estratta dalle lamiere è morta per le gravissime ferite che ha riportato nell’incidente.

Un incidente che ha gettato nella disperazione la famiglia della povera Jessica. Non si conoscono ancora le ragioni dello schianto.

La strada è stata chiusa al traffico da due volanti della polizia di Stato e sul posto sono intervenute due ambulanze e una automedica.