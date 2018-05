Fuma erba, si sente male e precipita dalla stanza d’albergo. Paura per una 17enne

Se l’è cavata con una frattura al bacino la studentessa di 17 anni caduta da una finestra dell’albergo di Napoli dove si trovava insieme alla sua classe in gita scolastica. La studentessa milanese è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Stando a quanto riferito dai medici, la 17enne non sarebbe in pericolo di vita.

“Per fortuna è precipitata da una stanza al primo piano – hanno detto dall’ospedale – E’ stata operata e l’intervento è riuscito perfettamente. Ora è sveglia e sta abbastanza bene, considerando l’accaduto. I genitori sono stati informati subito e sono scesi a Napoli prima al Cardarelli e poi hanno seguito il suo trasferimento al Niguarda di Milano, dove si trova ora”.

La 17enne si è sentita male dopo aver fumato erba

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto effettuate dalle forze dell’ordine, la giovane si trovava in una stanza dell’hotel, situato in zona Mercato, a Napoli. La ragazza era nella camera d’albergo insieme ad altre due amiche. Era l’ultima sera prima del ritorno a Milano.

Come raccontato dal collaboratore del dirigente scolastico dell’istituto, l’Ipsia Mainardi di Corbetta (Milano), i ragazzi avevano comprato dell’erba per strada e avevano deciso di fumarne un pò in albergo. La 17enne si è sentita un pò male e ha aperto la finestra per prendere aria: in quel momento ha perso l’equilnapoliibrio ed è precipitata per cinque metri.

Sull’accaduto indagano i carabinieri di Napoli.