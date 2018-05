Un attimo di distrazione è fatale, postino muore a soli 26 anni

Un tragico incidente stradale è costato la vita ad un postino di appena 26 anni questa mattina (ore 11:15 circa) al centro di, piccolo paesino in provincia di. Secondo quanto riferito dai testimoni ai media locali, il postino stava procedendo inquando, giunto all’altezza del depuratore, è andato ad urtare con violenza un furgone che lo precedeva.

L’urto con il mezzo pesante è stato talmente violento da farlo volare sull’asfalto. Vano il tentativo di soccorso immediato del 118: sul luogo è stata mandata l’eliambulanza dell’ospedale di Ravenna, ma quando i soccorritori sono giunti non hanno potuto fare altro che dichiarane il decesso. Sul luogo sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro, ed i Carabinieri che si sono occupati di delimitare la zona dell’impatto per facilitare i soccorsi e successivamente di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento però, non sono state riferite ipotesi a riguardo.