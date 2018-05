Simone Coccia protagonista di una rissa, la Pezzopane critica il Grande Fratello

Tra i protagonisti di questa ennesima edizione del Grande Fratello c’è Simone Coccia Colaiuta: noto già da prima del reality per essere fidanzato di Stefania Pezzopane, esponente del PD classe ’60 (ben più anziana del compagno, quindi, che ha 34 anni), attualmente parlamentare ed ex senatrice e presidente della provincia dell’Aquila, Simone Coccia si è reso protagonista di una rissa per difendere l’onorabilità della compagna, alla quale è legato da 4 anni.

Ma la Pezzopane non sembra apprezzare questo interesse alla loro relazione. Queste le sue parole rilasciata al settimanale ‘Oggi’: “Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in modo così morboso, la mia storia d’amore per raccontare l’esperienza di Simone nella Casa. Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo hanno fatto male i loro conti: conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede. Fa quello che ritiene opportuno”.

Quindi, rispetto alla decisione di entrare nella Casa, la Pezzopane s’è così espressa: “Ci ha pensato molto prima di accettare questa sfida professionale. Prima che entrasse nella Casa gli ho dato una sola e unica raccomandazione: stai attento alle trappole”.