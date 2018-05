Spotify premium crack gratis? La burla di MC Cavallo – VIDEO

Quando ancora il rap non spingeva come spinge adesso (perché adesso va per la maggiore, se è vero che anche il Primo Maggio ha visto esponenti della scena come protagonisti assoluti) e quando ancora BoJack Horseman era nella mente dei suoi creatori (e forse nemmeno), in Sardegna un cavallo antropomorfo guadagnava view su view con i suoi testi discretamente politicamente scorretti (una hit su tutti: “Me li presti 2 kili di culo”).

Si tratta di MC Cavallo, tornato sulla scena a distanza di qualche anno (e se ne sentiva l’esigenza, adesso che il rap va per la maggiore) con una nuova traccia, ‘Il ritorno del cavallo vivente’ (ascoltabile qui, qualora abbiate Spotify), politicamente scorretta anche più delle precedenti (e con un beat trap, come è d’uopo in questi tempi).

Ma non scriviamo questo pezzo per celebrare il suo ritorno, quanto per il video pubblicato sul suo canale ufficiale: ‘Come crackare Spotify e ascoltare il mio ultimo brano’.

Con uno stile ironico assolutamente gradevole (che, personalmente, ricorda lo humor no sense di artisti del calibro di Nino Frassica), ci mostra come avere Spotify crackato e sentire la sua hit.

Ovviamente, è una burla: