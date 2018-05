Annuncio shock di una famosa attrice italiana: “Mio marito mi picchiava” – VIDEO

La punta di venerdì de ‘La Confessione’, programma in onda su ‘Canale 9’ dalle 23, ha avuto come ospite l’attrice Sandra Milo.

L’ex musa di Federico Fellini ha raccontato la sua carriera e la sua vita privata, quest’ultima segnata da episodi di violenza a causa di un suo ex marito.

“In questo caso da lei non c’è stata nessuna denuncia: è una questione morale o psicologica? Quasi la sensazione di sentire di meritarsele quelle violenze terribili?” ha chiesto il conduttore Peter Gomez.

“No, non ho mai provato questo sentimento. E’ una forma di pudore, nel senso che provavo una grande vergogna, non tanto per me quanto per il mio compagno.”

“Mi sembrava che si fosse comportato nel modo peggiore, che diventasse la persona peggiore… Non potevo rendere pubblica questa cosa, in fondo era meglio se ne soffrivo io da sola. Per non parlare dei figli. Magari a scuola gli avrebbero detto che il papà aveva picchiato…“

L’appello a Bettino Craxi

In chiusura l’attrice ha voluto dedicare un appello a Bettino Craxi, il leader socialista morto nel 2000 al quale era stata legata sentimentalmente:

“Caro Bettino, ho fatto un sogno. Ho visto un’immagine bellissima, che si allontanava, di te con questo cavallo bianco, Anna e i tuoi figli piccoli sopra… Era un sogno meraviglioso, così chiaro, nitido, e non ho fatto in tempo a raccontartelo. Poi voglio dirti che ti amo molto, che molti italiani ti amano tantissimo, che la stragrande maggioranza delle persone ti rimpiange e ti ricorda come un grandissimo uomo. Spero di averti regalato un sorriso lassù dove sei. Prima o dopo ti raggiungo e poi queste cose te le racconto di persona. Bettino – conclude -, grazie per esserci stato, grazie per essere stato come sei, come eri. Grazie ancora!“.

