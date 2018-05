L’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 07/05/2018 al 13/05/2018

Dal dodicesimo al decimo posto: la Bilancia va giù

Da pochi giorni il mese di maggio è subentrato a quello di aprile. Paolo Fox, presenza fissa di, aveva promesso dei grandi cambiamenti astrali- per molti segni dello zodiaco- a partire proprio da questo mese. Vediamo, quindi, cosa succederà nella settimana che sta per arrivare, con l'

Scorpione (12). In questo periodo si assiste ad una rielaborazione di quello che state facendo. Da domenica Mercurio sarà un po’ dissonante. Questo non significa che le cose non vadano bene, ma ci troviamo in una condizione particolare nella quale dovete riprendere le redini della nostra vita in mano. Qualche Scorpione è stato male fisicamente o ha avuto problemi economici/lavorativi. Ci saranno da fare delle scelte importanti ed è probabile che qualcuno faccia passare del tempo per scegliere o si renda conto che un cambiamento non è attuabile. Non è il momento giusto per fare passi sbagliati. Mantenetevi cauti almeno fino alla fine del mese, soprattutto a livello lavorativo. State facendo delle belle cose ma sentite fatica nel farle: in questa settimana potrete battere la fiacca;

Sagittario (11). Il clou di questo vostro oroscopo sarà in estate ed in autunno e adesso si naviga un po’ a vista. È possibile che ancora ci siano delle reticenze o delle situazioni che non si sbloccano relativamente a proposte ricevute ad aprile. Queste situazioni vi portano tensione, soprattutto se non le gestite voi. Problemi tra mercoledì e giovedì. Fate buon viso a cattivo gioco: lasciate passare il momento, così come consigliato allo Scorpione. Occupatevi anche un po’ di più del partner. Sabato e domenica giornate buone per l’amore;

Bilancia (10). In generale la Bilancia, dopo due settimane di forza nelle quali ha potuto dire quello che pensava ed è stata coraggiosa, ha un piccolo calo. Saturno e Marte sono un po’ pesanti in questa fase. La Bilancia e tutti i segni cardinali stanno vivendo un periodo di transizione. Per la Bilancia è un periodo di insicurezza. Attenzione a non scontrarvi con qualcuno tra venerdì e domenica. Non fate sconti a nessuno, in questo periodo, ma nonostante ciò tornate a casa con qualche pensiero di troppo;

Dal nono al settimo posto: piccole promesse di recupero per il Cancro

Gemelli (9). Già negli ultimi giorni può darsi che qualcuno del segno dei Gemelli abbia fatto qualcosa di bello. In questa settimana, soprattutto lunedì e martedì, sarete presi da tante cose. Da mercoledì a venerdì vivrete una pausa di riflessione. La vostra pecca è che siete amici di tutti ma bisognerebbe, spesso, non dare spazio alle conoscenze. Potrete ritrovarvi con una marea di conoscenze ma alla fine potreste trovare difficoltà nel confidarvi con le persone giuste. Quelli che vivono nuove storie sono in bilico. Chiederete delle garanzie;

Cancro (8). Per il Cancro si apre un cielo molto importante. Piano piano state risalendo e state facendo tanto per riemergere. Avete passato un aprile pesante, ma si stanno muovendo delle cose soprattutto per chi ha un’attività di lavoro in proprio. Vi fanno delle proposte di lavoro interessantissime ma molto pesanti da gestire, almeno sulla carta. Questo dipende da Giove in bell’aspetto e da Saturno in opposizione. Queste offerte, però, si devono accettare. Non è un anno di completa tranquillità. Il cielo un po’ più tranquillo per i sentimenti, che potrebbero diventare importanti tra giugno e agosto. Qualcuno che ha una storia importante potrebbe pensare di sposarsi. Tra venerdì e domenica possibile qualche alterco in famiglia;

Acquario (7). L’Acquario sta vivendo una presenza importante di Urano nel segno. Urano porta trasformazioni e porta ad una scarica elettrica. Coloro che hanno gestito delle situazioni nel completo quieto vivere adesso saranno più arrabbiati o vorranno la loro indipendenza se hanno vissuto alle dipendenze lavorative di altri. Sono trasformazioni radicali. Tra venerdì e domenica bel cielo per i sentimenti dopo un aprile veramente pesante. L’Acquario è bastian contrario per natura ma deve stare attendo a non essere bastian contrario anche nei confronti di sé stesso;

Dal sesto al quinto posto: Pesci, Vergine e Leone

Pesci (6). I Pesci hanno una bella capacità di guardare al futuro e di cercare simboli in tutto quello che succede loro. Cercate segni che non sono legati solo alla vostra quotidianità. Già dal 14 ci saranno delle opportunità di fare cose nuove e di rimettervi in gioco, come previsto anche per il Cancro. Si tratta di qualche opportunità che prenderete e svolgerete a cuor leggero. Importante ritrovare voi stessi e la serenità che qualcuno potrà vivere in famiglia;

Vergine (5). Voi della Vergine siete un segno più razionale rispetto ai Pesci. In amore- ad esempio- vi è capitato di chiudere, di dire basta e di non tornare indietro, come invece non accade ai Pesci che sono più tormentati. Dal 13 Mercurio inizia un transito importante e per voi ci saranno delle opportunità. È un anno in cui sarà possibile sposarsi. Avrete un grande recupero domenica, dopo un piccolo calo vissuto di giovedì;

Leone (4). Le maggiori novità, per voi, arriveranno in estate. Adesso siete in ascolto, nell’attesa che arrivi ciò che vi può piacere. Cercate di recuperare dal punto di vista economico: nei mesi scorsi ci sono state perdite in questo senso. Qualcuno può aver subìto un ridimensionamento dello stipendio. Se ci sono state delle tensioni in amore potete recuperare, ma il Leone deve stare attento a dimostrare i suoi sentimenti e non pretendere solo che sia il partner a dare dimostrazioni;

Il podio dell’oroscopo di Paolo Fox: il Capricorno si prende la vetta

Toro (3). Marte è molto forte nello stuzzicarvi e c’è anche un ottimo Saturno. Avremo dei Toro molto più rivoluzionari. Non avrete più quell’atteggiamento consenziente “per interesse” che fino ad oggi vi ha dominato. Oggi, magari, non guardate più ai soldi ma pensate a crescere. Molto importante sarà il fine settimana;

Ariete (2). Per voi dell’Ariete ci saranno trasformazioni non solo estetiche. Da venerdì a domenica giornate importanti per dichiarare qualcosa, vista anche la presenza della Luna nel segno. Questo è un anno un po’ difficile per voi, in cui farete un po’ di fatica. La settimana, però, va bene, anche nel senso dell’intesa col partner. Il weekend è passionale;

Capricorno (1). Vi avevo detto che questo è il vostro anno. Crescete, e spesso crescita per voi significa sofferenza, ma per voi non sarà un problema affrontare dei momenti di difficoltà che arriveranno. Adesso siete più forti. Dovete rimboccarvi le maniche e darvi da fare. Mercoledì e giovedì giornate importanti per i rapporti di lavoro.

