Piovono soldi: traffico in tilt per raccogliere le banconote

Incredibile ma vero. A Camposampiero, in provincia di Padova, una signora ha perso decine e decine di banconote di grosso taglio mentre attraversava la strada.

La donna stava attraversando una delle vie centrali della città quando dalla sua borsa sono cominciate a cadere le banconote che, sospinte dal vento, si sono sparse per tutta la strada.

Immediatamente le macchine si arrestano di colpo, i conducenti scendono dalle vetture per recuperare i soldi. La donna, palesemente confusa, comincia a raccogliere i soldi e ben presto tutti quelli che hanno assistito alla scena danno una mano.

Il traffico è rimasto completamente bloccato fin quando tutte le banconote non sono state recuperate: 1.200 euro il totale consegnato alla donna che, visibilmente scossa, entra in un negozio d’abbigliamento in via Tiso.

Mario barba