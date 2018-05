Rassegna 6.5. Pamela, i funerali e la bara bianca. La madre: “Vogliamo giustizia. Me l’hanno massacrata” 

Il Giornale Esteri. Accoltella 3 persone al grido “Allah akbar”: arrestato a L’Aja.

Paura a L’Aja in Olanda: un uomo ha ferito una persona in un bar e altre due per strada. La polizia spara e lo ferisce.

Il Giornale Interni. L’ultimo saluto a Pamela “Barbarie, adesso giustizia”.

A Roma i funerali della ragazza uccisa e fatta a pezzi a Macerata. Il dolore della famiglia: “Lotteremo tutti per te”.

L’avvocato della famiglia, lo zio di Pamela Marco Valerio Verni: ““Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia. Lo faremo per lei, per la sua famiglia e per tutto il mondo civile perché questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie“.

Repubblica Politica. M5s: “No a governo di tradimento”, ma aprono uno spiraglio. Replica Fi: “Da due mesi tengono in ostaggio il Paese”.

Repubblica Sport/Corruzione. Sponsor d’oro e valigie piene di soldi: l’ombra del riciclaggio sulla F1.

La procura di Monza svela come il Circus viene utilizzato per ripulire denaro. Un sistema replicato in tutto il mondo durante i gran premi. E ora è caccia a 80 milioni di fondi neri.

Il Messaggero Interni. Teramo, muore Francesca stella del volley: aveva 17 anni. Su Facebook il dolore di amici, compagne di squadra e avversarie.

Il Messaggero Interni. «Troppe nutrie, mangiamole»: il sindaco mantiene la promessa. Ecco il suo pranzo.

L’Adige Interni. Bimba di 1 anno cade dalla finestra e muore. La tragedia in una via di Piedicastello a Trento.

Il Messaggero Interni. Cadaveri in mare a Terracina: madre e figlia morte nell’incidente in moto d’acqua in cui è rimasto ucciso un imprenditore Pierluigi Iacobucci.