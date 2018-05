Che tempo che fa, Fabio Fazio e quelle gaffe su Andrea Bocelli

Fabio Fazio ospita Andre Bocelli e la moglie: ecco com’è andata

Continuano gli appuntamenti con, il programma condotto con successo da Fabio Fazio. Stavoltadella puntata- andata in onda domenica 6 maggio- è stato, che si è presentato insieme allache Fazio ha fatto a Bocelli, però,

Al cospetto di Andrea e Veronica Bocelli, Fabio Fazio è più volte “caduto” facendo delle gaffe che non sono passate inosservate. Il conduttore ha più volte, nelle sue frasi, inserito i verbi “guardare” e “vedere”, noncurante (ma solo involontariamente) del fatto che Andrea Bocelli sia un non vedente. Nel corso dell’intervista, tuttavia, Bocelli ha sfoggiato il contegno di una persona che non ha dato segno di aver colto il linguaggio del conduttore come una mancanza di rispetto. Senza contare che a gaffe del genere, rapportandosi con persone che non ci fanno caso, il cantante debba essere abbastanza abituato. Quello che ha commosso, in realtà, è stato quanto raccontato da Andrea Bocelli, che ha parlato di beneficienza facendo passare in secondo piano tutto il resto. A Sarnano, grazie a delle donazioni volute dalla sua fondazione e dalla Fondazione di Renzo Rosso, in soli 150 giorni è stata ricostruita una scuola distrutta dal terremoto. E queste sono cose che, per fortuna, vanno ben oltre le gaffe di Fabio Fazio.

Le parole di Fazio hanno scatenato la polemica social

La solidarietà, però, non basta a placare l’attentissimo del popolo dei social, che ritiene essere le parole pronunciate dal conduttore di Che Tempo che fa assolutamente fuori luogo. Sebbene i verbi “guardare” e “vedere” vengano qualche volta pronunciati senza riflettere, senza malizia, di fronte ad un non vedente, l’insistenza di Fabio Fazio è parsa sgradevole a molti utenti dei social. Sull’ospitata di Andrea Bocelli, dunque, sono apparsi numerosi post che hanno sottolineato la cosa con verve polemica nei confronti del conduttore.

Maria Mento