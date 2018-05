Il Grande Fratello va in onda di martedì: le anticipazioni promettono sorprese top

Ladi unadelandrà in onda su Canale 5 domani sera (martedì 8 maggio). Ci sono giù numerose anticipazioni che promettono grande spettacolo nella

Nella casa del Grande Fratello ci sarà una nuova new entry

Domani sera gli inquilini del Grande Fratello saranno scossi da tre nuovi ingressi nella casa: quelli di Rodrigo Alves, di Patrizia Bonetti e di Marco Ferri, che faranno soltanto visita ai personaggi (famosi e non) reclusi all’interno della casa. In particolar modo, la presenza di Rodrigo Alves (meglio conosciuto con il Ken umano, una delle presenze immancabili- dal vivo o meno che sia- del salotto di Pomeriggio 5 condotto dalla stessa Barbara d’Urso quando si parla di ritocchini estetici) promette di creare scenari interessanti. All’interno della casa c’è già Angelo Sanzio, il Ken umano italiano. C’è da chiedersi se i due diventeranno amici, in virtù di tutti i ritocchini che li accomunano, o se si porranno in tono di sfida l’uno nei confronti dell’altro.

I confronti e le visite: Aida, Luigi e Mariana riceveranno delle sorprese

Marco Ferri, ex naufrago, entrerà per fare una sorpresa- forse non tanto gradita- ad Aida Nizar. La vulcanica donna ha affermato di aver respinto l’esplicito corteggiamento del Ferri nel corso del Grande Fratello Vip (edizione spagnola). Tra i due ci sarà un confronto. Al confronto saranno chiamati anche Luigi Mario Favoloso, Mariana Falace e Patrizia Bonetti. Luigi Mario Favoloso ha portato (fuori e dentro la casa) una vera e propria tempesta sentimentale, rovinando una relazione sentimentale durata ben quattro anni con Nina Moric per avvicinarsi a Patrizia Bonetti. Ma, fatta fuori la Bonetti (e proprio grazie alla nomination decisiva di Mariana), Mariana Falace sembra proprio puntare dritto a Luigi Mario Favoloso. La Bonetti entrerà nella casa per un confronto che si annuncia ad “alto rischio”.

(Foto d’archivio)

Maria Mento