Schianto fatale con lo scooter. 20enne perde la vita mentre va a lavoro

Una vera e propria tragedia, quella avvenuta questa mattina nel fiorentino, e precisamente nel comune di Lastra a Signa, 20.000 abitanti alle porte del capoluogo toscano. Intorno alle 8:30 un gravissimo incidente ha spezzato per sempre la vita di una giovane ragazza del posto, Beatrice Morandi, di soli 20 anni.

Beatrice stava viaggiando a bordo del suo scooter lungo via Livornese, all’altezza di via Caruso. Per cause ancora da chiarire, il motorino guidato dalla ragazza – che si stava recando a lavoro, ndr – ha urtato un mezzo in transito. In seguito all’impatto, la giovane è caduta dallo scooter finendo sull’asfalto e successivamente contro uno scuolabus che arrivava dalla direzione opposta.

Grande commozione nel paese della giovane

Lo schianto è stato terribile. Beatrice ha riportato delle ferite gravissime e non è riuscita a sopravvivere. Sullo scuolabus si trovavano molti bambini: nessuno di loro è rimasto ferito in seguito all’incidente. La salma della 20enne è stata trasportata presso l’ospedale di Careggi.

La notizia della morte di Beatrice ha fatto rapidamente il giro del paese, suscitando grande commozione. Il sindaco Angela Bagni ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia della giovane vittima: “Non ci sono parole – ha detto il sindaco – per descrivere il dolore di questa perdita. Tutta la comunità lastrigiana è profondamente colpita”.