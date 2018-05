Ancora un bus a fuoco. Studenti fuggono via dalle fiamme

Nemmeno il tempo di capire l’esatta dinamica che ha portato all’incendio del bus ATAC in pieno centro a Roma che si registra un altro mezzo dell’azienda andato a fuoco sempre nella Capitale.

Stavolta l’autobus interessato fa parte della linea 06. Il veicolo ha preso fuoco in una zona periferica di Roma, in via di Castel Porziano, a pochissima distanza da una scuola.

Il mezzo, che copre abitualmente la tratta che va dall’Infernetto a Casalpalocco, era uscito da poco dalla rimessa che si trova ad Acilia. L’incendio si è verificato intorno alle 14, qualche ora dopo l’altro rogo che ha interessato un altro bus nel pieno centro della Capitale.

Il bus era pieno di studenti, molti sotto shock

Quando le fiamme hanno cominciato a divampare nella parte posteriore, il mezzo era pieno di studenti. Alla vista del fumo, i giovani sono tutti usciti fuori dal bus. Poco dopo sono giunti sul posto i vigili del fuoco che hanno cominciato a spegnere le fiamme davanti agli studenti, molti dei quali sotto shock per l’accaduto.

Quello avvenuto oggi pomeriggio è il secondo incendo in un giorno e il decimo dall’inizio di quest’anno. Con tutta probabilità, dietro questi episodi c’è una scarsa manutenzione dei veicoli (il bus di stamane ha subito un corto circuito, ndr) ma una serie così lunga di incendi improvvisi spingerà senz’altro le forze dell’ordine a compiere tutte le indagini del caso per escludere cause di diversa natura.