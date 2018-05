Mare Aperto: portaerei Cavour dirige 8 nazioni nel Mediterraneo

Ha preso il via l’Operazione, periodica esercitazione molto impegnativa che terrà impegnati per due settimane neli più sofisticati assetti aeronavali e anfibi della Marina Militare e Interforze sui quali assumerà il comando la portaerei, ammiraglia della flotta militare italiana, con il suo equipaggio fisso di oltre 500 persone. È proprio da Nave Cavour che abbiamo assistito nell’uggioso lunedì di ieri al disormeggio dal porto di Civitavecchia e alla prima giornata di esercitazioni di contrasto agli. Le simulazioni sul campo sono fondamentali per mantenere lo stato di preparazione dei vari corpi delle Forze Armate, che in caso di esigenze improvvise sono pronte a ripetere le operazioni che già quotidianamente affrontano nella maniera più realistica possibile. Due settimane di attacchi complessi e situazioni politiche simulate, dunque, per 8 nazioni europee con 40 unità navali e oltre 5000 uomini e donne attivate. Saranno 16 gli

L’intera missione sarà comandata dall’Ammiraglio Donato Marzano, Comandante in Capo dell’intera squadra navale della Marina. Gli chiediamo se resterà per tutto il tempo sulla Cavour, comandata dal Capitano di Vascello Andrea Ventura, o se ha in mente di spostarsi anche sul resto della sua flotta. “Mi trovo sulla Cavour per le prime fasi della missione, ma è tutto a sorpresa. Ho le altre paperelle nel Mediterraneo, e potrei fare qualche visita. Chissà”, dice a bassa voce sorridendo. Poi torna serio: “Stiamo mettendo in campo tutto il nostro potenziale. Possiamo disporre di mezzi tecnologici veramente all’avanguardia e in continua evoluzione, le nostre risorse in continuo aggiornamento sono quanto di meglio esista oggi per addestramento e capacità di intervento.”

La simulazione di guerra di Mare Aperto 2018 prevede la trasformazione di Sicilia e Sardegna in nazioni nemiche da cui saranno gestite operazioni di attacco e difesa da e verso l’Italia. Gli attacchi subacquei danno il problema piuttosto serio del contraccolpo, che in caso di esplosione rende alternativamente più alta la pressione di aria e acqua per tre volte, comprimendo e decomprimendo l’onda creata, che dunque dà luogo a sconquassi abbastanza pericolosi. L’attacco aereo invece crea problemi legati non tanto al colpo di un missile, quanto all’incendio successivo, che deve essere di continuo simulato. Poco dopo il disormeggio di Nave Cavour, infatti, è avvenuto un attacco con conseguente incendio: una minaccia aerea scoperta dai radar era rappresentata da un velivolo che ha lanciato un missile di cui alcuni spezzoni incendiari hanno colpito la nave, con le conseguenti operazioni di contrasto.

La Missione Mare Aperto 2018 vedrà coinvolto il cacciatorpediniere Carlo Duilio e le fregate di ultima generazione, cui si uniranno vari mezzi aerei, tutti a decollo breve e atterraggio verticale – esigenza indispensabile in caso di atterraggio (o, per meglio dire, appontaggio) sul ponte di una portaeromobili, che nel caso della Cavour ha una pista (o, per usare il linguaggio della Marina, un ponte di volo) di 234 metri, ossia 10 in meno rispetto all’intera lunghezza della nave. Gli aerei AV8B II plus della Marina Militare hanno possibilità di decollo e atterraggio che li rendono abbastanza spettacolari, facendo parte della categoria Vstol (vertical short take-off landing, ossia decollo breve e atterraggio verticale).

L’ammiraglia della Marina Militare italiana è anche una piattaforma ospedaliera anfibia adatta al soccorso e al ricovero in porto e in mare: sono diventati piuttosto noti in tempi recenti i casi di bambini curati a bordo da gravi patologie, e appena si raggiungerà il porto di Catania (il prossimo venerdì 11 maggio, e fino al 13) avrà inizio per la diciassettesima volta la weekend clinic, programma ospedaliero in cui il fine settimana verrà dedicato a bordo all’intervento su sei pazienti di età compresa tra 1 e 15 anni, affetti da labioschisi, palatoschisi ed esiti di labiopalatoschisi.