“Non ha fatto i conti con il suo passato”: la modella spiega i motivi della rottura

Per Francesco Monte non è di certo un bel periodo. Dopo la “cacciata” dall’Isola dei Famosi in seguito all’ormai celebre scontro con Eva Henger, che lo ha accusato di aver introdotto della droga all’interno del programma, il partenopeo vede terminare anche la sua relazione con Paola Di Benedetto.

A renderlo noto è la diretta interessata, che sulle pagine del settimanale “Chi” ha confermato la fine della storia tra lei e Monte. I due si erano conosciuti proprio all’Isola dei Famosi: il feeling era partito a febbraio ed era proseguito nei mesi successivi, ma nelle ultime settimane le voci di una rottura si erano fatte sempre più forti.

“Il motivo è Cecilia Rodriguez, non l’ha dimenticata…”

Come raccontato dalla stessa Di Benedetto, l’ex tronista non avrebbe ancora fatto i conti con il suo passato. “Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte – le parole della modella anticipate da Gabriele Parpiglia su Instagram – Quando è finia la mia storia con lui? Dovrei dire ‘Quando è iniziata?’. Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Io c’ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull’Isola. Poi tutto è cambiato”.

Paola Di Benedetto rivela che è stato Monte a prendere la sofferta decisione lo scorso 20 aprile. “Mi ha detto: forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente”. Per la modella non ci sono dubbi: dietro c’è ancora il fantasma di Cecilia Rodriguez. “Ci sono troppi elementi che mi portano a pensare che lui non sia riuscito a dimenticarla”.