Quanto può far male l’alcol al nostro corpo? Ce lo mostra l’incredibile cambio di una fitness blogger

La trasformazione di Jelly Devote

Se non avete mai pensato agli effetti devastanti dell’alcol sul vostro corpo, vi basterà guardare la fitness blogger Jelly Devote per farvi cambiare idea.

La ragazza ha mostrato il suo corpo trasformato dopo aver detto basta agli alcolici.

Jelly è notevolmente più magra ed ha un tono muscolare più elevato e ha dichiarato di non essersi mai sentita così bene in vita sua.

“Mangio una ciambella seguita da un’insalata. Non bevo alcol e, cosa più importante, sono passata dall’odiare me stessa all’amare me stessa.”

Ha deciso per la prima volta di rinunciare alcol quando ha cominciato a prendere parecchio peso quando aveva una ventina d’anni.

Non era solo l’alcol ad essere il problema, era l’intero stile di vita che lo accompagnava; sentirsi troppo appesantiti o pigri per allenarsi o mangiare sano.

Ma dopo aver ridotto il suo consumo di alcol da tre volte alla settimana a un bicchiere di vino ogni due settimane e impegnandosi in un programma quotidiano di esercizio fisico e dieta sana, Jelly ha visto risultati quasi immediati.

Gli effetti dannosi dell’alcol

Un post condiviso da Jelly – Work hard see results (@jellydevote) in data: Mag 3, 2018 at 7:03 PDT



“La gente mi chiede sempre quanto ho perso, e onestamente non so quale sia stato il mio peso massimo raggiunto. Odiavo me stessa a tal punto che non mi pesavo più e tuttora non mi peso.”

Un bicchiere di champagne ha circa 78 calorie, mentre un bicchiere di vino contiene circa 120 calorie. Ma è l’impatto che il bere può avere su altri aspetti del nostro stile di vita la cosa più dannosa.

Può influire sulla qualità del sonno, su quanto bene il nostro corpo recupera dall’allenamento e sulla quantità di glicemia presente nel sangue. Tutti questi effetti collaterali rendono più difficile mantenere un regime di fitness e un piano alimentare sano.

Mario Barba