Rassegna 9.5. Trump esce dall’accordo sul nucleare con l’Iran per accontentare Israele. Ma è un pericolo per la pace 

Due paesi (l’Asse del male) contro il resto del mondo. Solo Israele plaude l’uscita dagli Usa dall’accordo con l’Iran.

TgCom24 Esteri. Nucleare, Iran: “Nuovi colloqui con gli Usa sarebbero da ingenui”.

Repubblica Politica. Mattarella attende, ma per il governo prepara il ticket Belloni-Rossi.

Il presidente disposto a dare altre 24 ore se i partiti lo chiedono, poi metterà in pista il governo di tregua. Per la guida in pole la numero 2 della Farnesina, al Tesoro il direttore di Bankitalia.

Repubblica Interni. Camorra, arrestati tre imprenditori. La Dia: “Frequentavano assiduamente i calciatori del Napoli”. Sono accusati di essere prestanome dei clan Contini e Sarno. Sigilli a un bar ristorante a Chiaia, negozi di giocattoli in provincia, a un’agenzia di scommesse ed alla discoteca che ha ospitato la festa d’addio di Pepe Reina.

Il Messaggero Interni. Nicolas, morto soffocato a 4 anni. La mamma di un amichetto: «Spero sia stato un incidente».

Il Messaggero Interni. Ztl, si allunga la chiusura dei varchi, ok del Campidoglio: prima fase alle 19 poi alle 20.

Ansa Interni. Piemonte, Hashish in passeggino bimbo, sei arresti. Carabinieri smantellano banda, sequestrati 160 chili stupefacente.

L’AntiDiplomatico Esteri. La follia di Trump contro l’Iran, Israele criminale ancora contro la Siria sovrana. ‘Sinistra del nostro paese, se ancora esisti, sveglia!’.

Il Giornale Interni. L’interrogatorio di Luca Traini: “Non rinnego niente, ora vi spiego perché mi sono estremizzato”.

Il Tempo pubblica il video dell’interrogatorio del 6 febbraio di Luca Traini, l’uomo che voleva vendicare la morta di Pamela Mastropietro.