Diprè fuori controllo: atti osceni del critico d’arte davanti ad uno scuolabus

Le irriverenze di Andrea Diprè hanno forse raggiunto il loro culmine con quest’ultima trovata del critico d’arte.

Come riporta ‘Cronaca Vera’, il “tristemente” famoso critico è tornato a far parlare di sé nel modo peggiore che potesse trovare. Il personaggio pubblico ha postato sul suo profilo social di Instagram un breve video in cui si masturba davanti ad uno scuolabus del comune di Piegaro, in provincia di Perugia.

Il video ha provocato un’ondata di indignazione da parte di tutti, compresi i suoi sostenitori, Diprè, questa volta, sembra davvero aver toccato il fondo con le sue voglie “satiriche” liberamente espresse in pubblico.

Il critico d’arte è noto soprattutto per essersi dato al mondo della pornografia, conciliando, a suo modo, lo stato dell’arte con quello della bellezza delle donne, chiamata da lui “opere d’arte mobili”.

Mario Barba