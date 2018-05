Fan in allarme, Nadia Toffa costretta a saltare Amici e Le Iene

Niente ‘Amici’ né ‘Le Iene’ per Nadia Toffa

Come sta Nadia Toffa?

Cresce la preoccupazione dei fan per le condizioni di salute della conduttrice. Dopo il forfet ad ‘della settimana scorsa, annunciato dalla stessa Toffa con un messaggio su, pare che anche questa settimana gli impegni televisivi della iena debbano essere rimandati per motivi non comunicati. E’ facile pensare che si tratti di problemi legati alla sua salute, visto che un paio di mesi fa le è stato diagnosticato un cancro e che in questo periodo deve intervallare gli impegni televisivi a sedute di. Nel dettaglio non è dato sapere se l’assenza televisiva di Nadia sia da imputare a crisi di rigetto per i trattamenti, ma è anche giusto lasciarle la privacy di cui necessita e non indagare più di tanto. L’unica cosa certa è che la conduttrice è stata costretta a disdire nuovamente la sua partecipazione ad ‘Amici’ e che con ogni probabilità non sarà presente nemmeno questa sera a ‘‘.

Nel corso di questi mesi la conduttrice non si è mai soffermata sul suo stato di salute, limitandosi a comunicare ai fan la propria voglia di lottare e uscire da una situazione difficile. L’unico indizio di un possibile peggioramento delle sue condizioni è legato all’annuncio della settimana scorsa in cui Nadia scriveva: “Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio”. Da quel momento è stato tenuto il riserbo sulle possibili cause dell’assenza, ma dato che questa sembra prolungarsi, tutti temono che siano legate alle sue condizioni di salute.