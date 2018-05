La legge Fornero vale per tutti i pensionati? Per Elsa Fornero (e per i colleghi) no

La legge Fornero vale per tutti i pensionati? Per Elsa Fornero (e...

, fautrice della famigerata Legge Fornero sotto il Governo tecnico di Mario Monti, sta per andare in pensione. Per lei, però, la legge che porta il suo nome non ha valore. Vediamo perché.

Elsa Fornero in pensione a 71 anni

Elsa Fornero è insegnante universitaria di Economia Politica presso l’Università di Torino e raggiungerà la pensione tra poco, all’età di 71 anni. Si tratta di un’età più avanzata, rispetto a quella prevista per lei e per i suoi colleghi inseganti, dalla sua stessa riforma. La stessa Elsa Fornero lo ha spiegato: “Per i docenti universitari non valgono le regole previste dal nuovo sistema pensionistico. Fino a qualche tempo fa potevamo lavorare fino a 72 anni, ma da una decina d’anni il limite è stato abbassato a 70”. Ma il motivo del suo pensionamento attardato sembrerebbe essere di natura più “sentimentale”.

Elsa Fornero e la pensione: i suoi progetti per il futuro

Da insegnante a pensionata. Il passo sarà pure breve ma è uno di quei passi che trasforma radicalmente la vita di un lavoratore. Come cambierà, dunque, la vita di Elsa Fornero (che di certo, visti i suoi trascorsi politici, non è un lavoratrice come tutti gli altri)? “Voglio dedicarmi alla lettura e fare volontariato. Spero di poter curare l’orto e viaggiare di più insieme a mio marito”, ha dichiarato la donna ai microfoni de La Repubblica, sottolineando come sarebbe potuta andare in pensione subito dopo la fine del suo incarico politico e ottenere un mensile più alto di quello che percepirà adesso. L’amore per l’insegnamento, che potrebbe continuare attraverso dei corsi tenuti in modo informale, ai tempi ebbe però la meglio sul denaro.

