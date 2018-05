Rassegna 10.5. Intesa M5S-Lega, c’è l’ok di Berlusconi. Probabile governo in poche ore.

Rassegna 10.5. Intesa M5S-Lega, c’è l’ok di Berlusconi. Probabile governo in poche...

Pakistan, l’autopsia conferma: “È stata strangolata”. Padre e fratello rischiano la pena di morte.

Media pachistani: “Il papà ha confessato”. La ragazza viveva in Italia ed è morta nel suo Paese d’origine per un sospetto delitto d’onore. La comunità bresciana: “Sotto shock, presto una manifestazione per ricordarla”.

AskaNews Esteri. Kenya, almeno 20 morti per il cedimento di una diga.

Nei pressi della città di Nakuro, 150 km a nord di Nairobi.

Repubblica Interni. Terrorismo, arresti in quattro regioni: “Finanziavano il gruppo qaedista siriano al-Nusra”. Il blitz con 14 provvedimenti di custodia cautelare partito da due distinte indagini di polizia e guardia di finanza in Sardegna e in Lombardia. Secondo gli investigatori, i due gruppi finanziavano con le loro attività le milizie qaediste in Siria.

Repubblica Interni. Roma, albero di 20 metri cade nel giardinetto in via Volturno e colpisce palo luce: nessun ferito. È il terzo in 24 ore. Chiuso il tratto di strada, sul posto i vigili del fuoco.

Il Messaggero Interni. Svolta sul governo: Lega e M5S trattano. L’ok di Berlusconi.

Il Messaggero Interni. Terremoto, forte scossa in Friuli: paura a Udine, Tolmezzo e Tarvisio in tarda serata.

La Stampa Interni. Rondissone, operaio muore in una cava per l’estrazione della sabbia. L’identità dell’uomo ancora non è stata fornita.

Ansa Interni. Schiaffo a prof da studente rimproverato fuori da scuola.

Giovane: ‘Mi ha colpito prima lui’. Polizia indaga sull’accaduto.