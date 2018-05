Sta male e chiama il pronto soccorso, ma l’operatore non le crede e la prende in giro: Naomi muore a 22 anni 

Sta male e chiama il pronto soccorso, ma l’operatore non le crede...

È morta a casa a soli 22 anni dopo che l’operatore del Pronto Soccorso che aveva chiamato non le aveva creduto.

Una storia tragica e assurda quella di Naomi Musenga, ragazza e madre di 22 anni di Strasburgo che è morta perché l’operatore che ha risposto alla sua chiamata di emergenza l’ha presa in giro e non le ha creduto.

Il fatto è avvenuto il 29 dicembre 2017. Naomi chiama il servizio di emergenza, si sente male: “Aiutatemi, signora, aiutatemi, sto malissimo. Sto per morire” dice all’operatrice.

“Se non mi dici cosa sta succedendo, riattacco” le risponde l’operatrice. Ma Naomi non è un medico, è solo una ragazza che si sente male, ha un dolore molto forte allo stomaco.

L’operatrice allora le consiglia di chiamare un altro servizio, SOS Médicins, che invia i medici a casa, invece di un’ambulanza. Naomi chiede l’ambulanza, ma l’operatrice le dice di chiamare SOS. “Non posso farlo per te” le dice prima di riattaccare.

E alle sue disperate parole, “Sto per morire”, le risponde “Un giorno morirà come tutti”. Prima di riattaccare, dalla telefonata registrata (come tutte le telefonate del pronto soccorso) si sente l’operatrice ridere coi colleghi.

Naomi muore di emorragia

Naomi chiama l’SOS, ma è troppo tardi: un’emorragia la uccide. Quando i medici arrivano a casa la ragazza ha già avuto diversi infarti. Ricoverata all’ospedale, in terapia intensiva, muore qualche ora dopo per “Insufficienza multiorgano dovuta a shock emorragico”. Magari se l’operatrice le avesse mandato un’ambulanza la giovane madre sarebbe morta comunque, ma ciò non toglie che il trattamento che ha riservato alla ragazza è aberrante. Ora è stata chiesta un’investigazione sul caso della povera Naomi: la pubblicazione della registrazione ha infatti sconvolto la Francia.