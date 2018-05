Terribile schianto in A4: un incidente tra camion e carro attrezzi provoca un morto

in questo 2018 che- se continua così- sarà ricordato come veramente tragico per il bilancio relativo alle vittime sulla strada. Questa volta è stato lo scontro tra un camion ed un carro attrezzi a provocare un morto, oggi, sulle strade di Milano.

La dinamica dell’incidente: carro attrezzi tampona camion

Il drammatico incidente è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15:30, e ha coinvolto due veicoli che stavano percorrendo l’autostrada A4 in direzione Milano e che avevano da poco superato la barriera di Rho verso Ghisolfa. Un carro attrezzi ha tamponato un tir e nella collisione ha perso la vita l’autista del carro attrezzi. Il carro attrezzi stava trasportando un altro passeggero che è rimasto ferito. Per fortuna, invece, il conducente del tir non ha riportato danni fisici. L’incidente ha comportato una lunga fila nella carreggiata protagonista dell’incidente, al fine di favorire le operazioni di rilievo e di rimozione dei mezzi incidentati da parte degli addetti ai lavori.

Sull’incidente indaga la Polizia di Novara est

I motivi che hanno portato il carro attrezzi ad impattare contro il tir non sono chiari. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Novara est che è giunta sul posto insieme ai sanitari del 118, all’elisoccorso e ai Vigili del Fuoco. proprio questi ultimi hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere il corpo del conducente del carro attrezzi. Tutti gli sforzi fatti non sono bastati per salvare l’uomo.

Maria Mento