Ultime notizie accordo Movimento 5 Stelle – Lega: l’annuncio di Di Maio – VIDEO

Al termine dell’incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che ha aperto la trattativa tra Lega e Movimento 5 Stelle per il nuovo governo, le impressioni da ambo i lati sembrano favorevoli.

“Sta andando bene”, commenta Salvini fuori da Montecitorio; mentre Di Maio replica con: “Un momento importante per l’Italia”.

I due leader, in una nota congiunta, scrivono:

“Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l’obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al paese”.

Legislatura a staffetta

La questione principale, però, rimane quella della nomina del premier. I due leader sembrano non trovare una soluzione che vada bene ad entrambi gli schieramenti.

Per questo motivo è stata avanzata l’ipotesi di un governo staffetta: una legislatura in cui per metà del tempo il premier sarebbe Di Maio, per l’altra, Salvini.

Per quanto riguarda la lista dei ministri da sottoporre al presidente Mattarella, i due capigruppo hanno chiesto ancora del tempo. Già domani sarebbe previsto un ulteriore incontro tra Di Maio e Salvini.

Ecco le parole Di Luigi Di Maio al termine dell’incontro avvenuto qualche ora fa con Salvini:

Mario Barba