Al Bano e Romina diventano nonni. Cristel dà alla luce il suo primo figlio

Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni. Dopo essersi ritrovati – non solo artisticamente – la coppia può festeggiare un altro evento estremamente lieto. Cristel Carrisi, terzogenita di Al Bano e Romina, ha infatti dato alla luce il suo primo figlio.

L’annuncio è stato dato da Costantino Della Gherardesca durante la finale di The Voice of Italy in onda su Rai Due. “Al Bano è diventato nonno” ha detto il conduttore all’inizio della puntata, lasciando basito anche lo stesso cantante pugliese che si trovava lì in veste di giudice.

Al Bano giura: “Non sarò invadente”

“Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima, invece”, ha poi affermato Al Bano. Il cantautore di Cellino San Marco aveva confermato l’ormai imminente nascita del nipote durante un’intervista al settimanale “Oggi”.

“Mi guarderei bene dall’essere invadente. I figli devono ispirarsi ai genitori, non ai nonni – aveva detto Al Bano riferendosi alla figlia Cristel e al marito Davor Luksic – Il figlio è loro, quando vorranno, il nonno c’è, la bici c’è e c’è tutto il resto… Mi piacerebbe insegnargli a cantare… tanto la voce ce l’avrà buona di sicuro. E il rapporto con la terra”. Un’altra bella notizia per Al Bano e Romina.