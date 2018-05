Degrado in città, un uomo completamente nudo passeggia in piazza

Gli agenti hanno fermato l’uomo senza vestiti

Completamente nudo a spasso per la città e l’immagine, diffusa sul web, è diventata subito virale. Il nuovo caso di degrado è stato registrato a Roma dove, nella mattinata dell’11 maggio, un uomo è stato visto attraversare, senza alcun vestito addosso, in piazza Vittorio all’Esquilino, la stessa nella quale, lo scorso 6 aprile, un’altra persona era stata filmata mentre, dopo essersi spogliata, si faceva una doccia utilizzando l’acqua del ‘nasone’. Questa volta invece il protagonista è un ragazzo, notato da alcuni passanti mentre camminava ‘come mamma l’ha fatto’.

In pochi minuti, sul posto, è giunta una volante della Municipale per rilevare le generalità del ragazzo. Stando a quanto emerso non sarebbe la prima volta che il giovane si rende protagonista di gesti di questo tipo: gli agenti erano infatti intervenuti anche la mattina del 10 maggio per una scena similare; lo stesso uomo infatti, privo di abiti addosso, stava tranquillamente passeggiando per le strade del quartiere romano. Da mesi i residenti denunciano un crescente stato di degrado ed abbandono della piazza, oltre ad un incremento dei casi di violenza.

Escalation di degrado e violenze

Basti ricordare l’episodio, risalente al mese di febbraio: una violenta lite tra due clochard culminata in un accoltellamento, tre le coltellate inferte ad un 44 enne romeno alla gamba e al braccio dell’altro, uno straniero di origine marocchina. Nella stessa zona, solo una settimana prima, è stata invece violentata una clochard 75enne. I cittadini hanno anche organizzato una manifestazione ed inviato una nota al Campidoglio, per chiedere maggiori controlli in piazza Vittorio, mobilitandosi anche con una simbolica occupazione del roseto ‘Seduta stante’.

Daniele Orlandi