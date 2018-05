Lo straziante messaggio della star, ‘mio figlio si è tolto la vita a causa della depressione’

L’attore parla del male che ha ucciso il figlio

Ha deciso di farla finita, a soli 16 anni, dopo aver perso la sua battaglia segreta contro la depressione, male del quale non aveva mai parlato con nessuno. La scioccante rivelazione arriva dal padre della vittima, l’attore e tatuatore 55enne, star di Sons of Anarchy, David Labrava, che ha svelato pubblicamente le ragioni che hanno spinto il figlio Tycho a decidere di togliersi la vita. David ha raccontato che il ragazzo stava combattendo contro i suoi demoni, dopo aver postato su Instagram uno straziante messaggio nel quale annunciava la morte di Tycho, sottolineando che si era tolto la vita un paio di giorni prima.

La pagina social dell’attore è colma di immagini che lo ritraggono insieme al figlio in varie parti del mondo, e tra queste non manca uno speciale scatto davanti al Golden Gate Bridge di San Francisco. “Tycho ha sofferto di una depressione che non abbiamo potuto riconoscere perchè era un giovane ragazzo felice”, ha raccontato la star esordando i suoi follower a comunicare con i propri cari, perchè ai loro occhi potrebbero non essersi segnali del male.

Aperta una pagina web per raccogliere fondi

“Ha sofferto per anni di depressione e non sapeva come chiedere aiuto – ha aggiunto – un’anima meravigliosa, Tycho era estremamente intelligente, atletico, fedele ed un amico sensibile”. Nel messaggio ha anche aggiunto un link ad una pagina GoFundMe creata dagli amici del ragazzo per raccogliere fondi da destinare ad un’organizzazione che si occipa di persone con depressione e disturbo bipolare. Pagina che, nell’arco di un solo giorno, ha raccolto donazioni per quasi 7000 sterline.

Daniele Orlandi