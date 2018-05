Nadia Toffa, condizioni in peggioramento? Ecco le ultime news

Preoccupazione per Nadia Toffa: è peggiorata?

Continuano a destare preoccupazione le condizioni della conduttrice de Le Iene, Nadia Toffa, alla quale era stato diagnosticato un cancro qualche mese fa. La donna, che aveva combattuto con tutte le sue forze e che aveva detto in diretta tv di essere stata colpita dal cancro e di non avere intenzione di arrendersi, ha fatto preoccupare molto i suoi fan quando ha disertato alcuni degli impegni sulla rete Mediaset in questi giorni.

Sabato scorso, ad esempio, Nadia Toffa era attesa ad Amici 2018 come ospite speciale, ma non si è presentata: la sua partecipazione è stata annullata proprio all’ultimo momento da Maria de Filippi. La domenica sera Nadia non era presente neppure al suo programma, Le Iene, e ha lasciato un messaggio sui social dove avvertiva i suoi fan che era un po’ debilitata dalle cure e che i medici le avevano consigliato di prendersi un po’ di riposo.

Nadia Toffa sta peggiorando?

Ad una settimana di distanza dagli eventi, tuttavia, ci sono ancora dei dettagli che fanno preoccupare i fan e sostenitori di Nadia Toffa. Infatti la conduttrice non potrà recuperare la puntata ad Amici 17 di sabato 12 maggio, e si teme che non sarà neppure in grado di partecipare alla puntata de Le Iene di domenica 13 maggio. Secondo le ultime news del sito Leggo le condizioni di Nadia nelle ultime ore sarebbero leggermente peggiorate. Quindi i medici che la stanno tenendo in cura e sotto controllo 24 ore su 24 e le hanno chiesto di annullare gli impegni lavorativi e di riposarsi per affrontare le cure.