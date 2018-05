Brad Pitt e Jennifer Aniston: remake di un amore? I due sarebbero tornati insieme

sarebbe pronta a ricevere un altro scossone mediatico. Il gossip è di quelli che- se confermato- potrebbe avere una risonanza mediatica di portata eccezionale: Brad Pitt e Jennifer Aniston sarebbero tornati insieme. I due si sarebbero riavvicinati dopo il naufragio delle rispettive storie d’amore con i famosi (ormai ex) coniugi. La notizia, per il momento, non ha trovato conferme.

Dopo la rottura dei Brangelina è arrivato il divorzio di Jennifer Aniston

La notizia del divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie, dopo anni d’amore, figli (adottivi e non) e un matrimonio da favola, ha mandato in frantumi i sogni di tutti i fans della coppia che speravano in un lieto fine duraturo. La rottura ha riacceso, per contro, le speranze di tutti i sostenitori di Jennifer Aniston, che dal rapporto dei “Brangelina” uscì (sentimentalmente parlando) con le ossa rotte. Le aspettative su di un presunto ritorno di fiamma tra Aniston e Pitt si sono fatte più concrete- nell’immaginario collettivo- dopo l’annuncio del divorzio tra Jennifer Aniston ed il collega Justin Theroux (rottura ufficializzata qualche mese fa). Adesso voci vicine all’ex coppia ed i media americani sono sicuri: Brad Pitt e Jennifer Aniston sarebbero tornati insieme. Ma sarà vero? Conferme non ce ne sono, anche se gli indizi di un riavvicinamento– avvenuto soprattutto negli ultimi due anni- ci sarebbero tutti. È il magazine “In Touch” a lanciare l’indiscrezione e a spingersi addirittura a parlare della volontà dei due di avere un figlio insieme. La Aniston non è mai riuscita a diventare mamma.

La rottura di Brad Pitt e Jennifer Aniston è avvenuto 13 anni fa

Dopo tre anni di fidanzamento, Brad Pitt e Jennifer Antiston hanno pronunciato il fatidico sì il 29 luglio del 2000. La loro unione sembrava una delle più indissolubili del panorama hollywoodiano. Ma si sa che tutte le cose, anche le più belle, sono destinate a finire. Secondo quanto emerso nel corso degli anni, sarebbe stata proprio Jennifer Aniston (ironia del destino) a convincere un dubbioso Brad Pitt ad accettare di interpretare un ruolo da protagonista maschile che si sarebbe rivelato fatale per la loro coppia. Il film era il famigerato “Mr and Mrs Smith”: la protagonista femminile della pellicola è Angelina Jolie e su quel set i due si innamorarono, scatenando il divorzio Pitt-Aniston dopo appena 5 anni dal matrimonio. Buona la seconda? “Ai posteri l’ardua sentenza”.

(Foto d’archivio)

Maria Mento